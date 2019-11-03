Власти Дрездена объявили «чрезвычайную ситуацию» из неонацистов и ультраправых

Власти Дрездена объявили о введении «нацистской чрезвычайной ситуации» в городе. Городской совет одобрил резолюцию о введении дополнительных мер по борьбе с неонацизмом и ростом ультраправых настроений, сообщает BBC.

Инициатива получила название Nazinotstand («НацизмуНеМесто»). Предложивший резолюцию член городского совета Дрездена Макс Ашенбах заявил, что демократическое общество под угрозой. Ашенбах принадлежит к левоцентристскому движению ПАРТИЯ (Die PARTEI) Ашенбах.

В тексте резолюции говорится, что ультраправые настроения встречаются в городе с пугающей частотой. Документ призывает объединиться в помощи жертвам неонацистского насилия, защите меньшинств и укреплении демократии.

Документ приняли 39 голосами против 29. Члены правящей партии христианских демократов отказались поддержать резолюцию, назвав ее актом чистого политического символизма и заявив, что Ашенбах использует слишком категорические выражения.



