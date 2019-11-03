Пенсионер из Сланцев устроил дома взрыв, разбирая боеприпас. У него нашли неуправляемую авиационную ракету

Пенсионер из города Сланцы Ленинградской области напугал жителей пятиэтажки на Максима Горького. Вечером 2 ноября он решил разобрать снаряд для малокалиберных советских пушек, но что-то пошло не так. Воспламенение пороха привело к взрыву.

Проживающий на втором этаже 57-летний мужчина получил ожог 90% тела. Его сожительница тоже поехала в больницу, но с отравлением угарным газом. В результате эксперимента выгорело 4 квадратных метра комнаты. Полиция нашла на месте части разорвавшегося снаряда, пару взрывателей, пули и неуправляемую авиационную ракету.

Проводится проверка.



