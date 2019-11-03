На Московском шоссе «Солярис», спасаясь от грузовика, вылетел на встречку и подбил четверых. Погибли мать и дочь

Два человека погибли в ночной аварии в Пушкинском районе Петербурга после экстренного водительского манёвра. Женщина пыталась уйти от одного грузовика, но угодила под другой.

Как 3 ноября сообщает УГИБДД Петербурга и области, авария с участием шести машин произошла в половине десятого вечера на Московском шоссе, 231. Ехавший в сторону Пулковского проспекта Hyundai Solaris столкнулся с автомобилем International, выехал на встречку и врезался в бензовоз.

«Легковушку в правом ряду притер грузовик, видимо, от испуга водитель нажал педаль газа и внезапно оказался на встречной полосе, где попал под бензовоз», – рассказывают очевидцы. Манёвр попал на видеорегистратор.





От удара машину отбросило в затор, досталось Volkswagen, Nissan и Toyota. Женщина 49 лет, которая сидела за рулём Solaris, и её 17-летняя дочь скончались на месте.