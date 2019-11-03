«Известный блогер» уговорил десятилетку из Петербурга обнажиться для фото

Школьница из Калининского района Петербурга отправила своё обнажённое фото для того, чтобы привлечь внимание известного блогера. Вот только за аватаром подростковой звезды оказался обычный извращенец.

По данным «Фонтанки», в ночь на 2 ноября в полицию обратилась 33-летняя женщина. Она рассказала, что накануне неизвестный человек в социальной сети обманул её десятилетнюю дочь и заставил отправить фотографии, на которых девочка без одежды.

При детальном изучении ситуации оказалось, что указанный матерью аккаунт копирует известного среди подростков блогера из Белоруссии. Стоит сказать, что таких страничек в социальной сети создано около сотни.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, следователи и полиция ищут злоумышленника, который заставлял школьницу из Киришей отправлять ему фото в стиле «ню», угрожая расправой над родителями.



