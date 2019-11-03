Дело об убийстве главы ингушского Центра «Э» разрастается. На причастность проверяют девятерых

Следственный комитет России квалифицировал стрельбу по главе ингушского Центра по противодействию экстремизму Ибрагиму Эльджаркиву как убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору. Расследование взял на контроль глава ведомства Александр Бастрыкин.

Как сообщает ТАСС, к 3 ноября на причастность к преступлению полиция проверяет девять человек. По информации «Интерфакса», это в том числе владельцы трех мобильных номеров, которые, по версии следствия, могли использоваться при подготовке убийства.

«Преступники, похоже, готовились несколько недель: изготовили клоны автомобильных номеров, изучили маршруты передвижения жертв за пределами республики и были осведомлены о планах Эльджаркиева остановиться в Москве дома у брата», – рассказывает источник агентства.

Как уточняет официальный представитель СК Светлана Петренко, убийца выстрелил в полицейского и его родственника не меньше десяти раз. Оперативники нашли автомобиль с теми же номерами, которые были на машине преступника, но отношения к делу он не имеет. По предварительным данным, в розыск объявлены трое, в СМИ со ссылкой на полицию пишут, что они успели скрыться из столицы.

Двойное убийство произошло вечером 2 ноября во дворе дома на улице Академика Анохина в Москве. Погибли Ибрагим Эльджаркиев и его 31-летний брат, работа киллера попала на видео.



