Анонимы пообещали устроить «бомбёжку с воздуха» вокзалов и станций Петербурга. Цена покоя увеличилась в десять раз

«Электронные террористы» потребовали от петербургского отделения РЖД 50 биткоинов за покой и отсутствие «бомбардировок» с воздуха. 2 ноября полиция проверяла все вокзалы, станции, а заодно и порт с аэропортом «Пулково».

По данным «Фонтанки», тревожная анонимка была получена сотрудниками офиса РЖД на площади Островского в Петербурге. Любопытно, что в этот раз злоумышленники использовали почтовый адрес реальной компании – ростовского провайдера «Макрорегион Кавказ».

В письме шантажисты сообщили, что с 5 ноября якобы собираются начать взрывы на вокзалах и ж/д станциях Петербурга в хаотичном порядке.

«Вокзалы и перроны имеют открытый доступ с неба – вы бессильны против подобных инцидентов. Дальность управления квадрокоптеров в городских условиях – порядка двух километров, что исключает обнаружение пилота», – пригрозили авторы послания, в финале потребовав 50 биткоинов на 5 разных кошельков.





«Заботливые» вымогатели также написали адреса сайтов, где можно купить монеты. В случае отказа хулиганы предупредили, что отправятся в другие города и продолжат своё дело. Попросили их не искать, так как это невозможно.

Напомним, накануне полиция осматривала автосалон «Порше» на Пулковском шоссе. Анонимы требовали у владельцев 5 биткоинов за покой.