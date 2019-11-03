СМИ: Начальник СБУ подрался с главой офиса Зеленского и выбил ему зуб

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подрался с начальником Службы безопасности Украины (СБУ) Иваном Бакановым. Об этом 3 ноября сообщает РБК со ссылкой на телеканал «112 Украина».

По данным телеканала, драка произошла 30 октября. Как сообщает журналист, причиной конфликта стало назначение руководителя Главного следственного управления СБУ. Богдан предлагал на эту должность Дмитрия Нескромного, а Баканов — Василия Вовка. По словам Речинского, в драке Богдану выбили зуб.

30 октября между депутатами Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Николаем Скориком и членом фракции «Слуга народа» Николаем Тищенко произошла потасовка. По данным агентства УНН, Тищенко оторвал пуговицу с одежды Скорика, после чего остальные парламентарии начали их разнимать. Причиной потасовки стал спор между депутатами из-за обсуждения вопроса о создании временной следственной комиссии для расследования событий в Одессе 2 мая 2014 года. В этот день произошли столкновения между пророссийскими сторонниками движения «Антимайдан» и проукраинскими активистами движения «Евромайдан», в результате которых погибли 48 человек, еще несколько сотен пострадали.



