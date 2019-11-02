BMW, который искали после громкого убийства главы Центра «Э» Ингушетии, знаком Петербургу. Полиция расширяет географию поиска

Подозреваемым в убийстве начальника ингушского Центра «Э» Ибрагима Эльджаркиева удалось покинуть столицу, пишет ТАСС 2 ноября. Автомобиль, на котором, как предполагалось изначально, мог уехать киллер, нашли в десяти минутах от места преступления, а три месяца назад он ездил по дорогам Петербурга.

Как сообщает агентство, BMW X7 обнаружили рядом со станцией метро «Университетская», меньше чем в шести километрах от улицы Академика Анохина, где был застрелен Эльджаркиева и его брат. Автомобиль 2019 года выпуска зарегистрирован на столичную компанию «Сателл ИТ». Деятельность фирмы соответствует названию.

По данным «Фонтанки», летом BMW X7 активно собирал штрафы на дорогах Петербурга и Ленинградской области. С июня автомобиль нарушал ПДД шесть раз, последний штраф пришёлся на 5 август на трассе А118 КАД.

На звонок генеральный директор компании не ответил. Как пишет телеграм-канал Baza, бизнесмен занят объяснениями с полицией. Скопление оперативников рядом с автомобилем, похоже, застало его врасплох: он заявил, что был на представлении в цирке на проспекте Вернадского и едва ли подозревал, что его BMW стал преступным транспортом. Телеграм-канал «112» добавляет: мужчина заверил, что машина никуда не уезжала и стоит ровно на том же месте, на котором он ее оставил. В 18.57 бизнесмен паркуется на Молодёжной улице, после выходит с семьей из машины и идёт на представление в цирк. В это время преступники скрываются на машине с такими же номерами.





ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что оперативные мероприятия по горячим следам результата не принесли: подозреваемые покинули столицу. Полиция проверяет вокзалы и аэропорты, задействованы коллеги из соседних областей.

Эльджаркиев возглавлял ингушский Центр по противодействию экстремизму с лета 2018 года. Вечером 2 ноября его и брата застрелили в столице, киллер в красной куртке попал на видео. По подозрению в убийстве разыскивают трёх человек.