На Рыбацком «Хонда» врезалась в «Фольксваген», выехав на встречку. Есть погибший и пострадавшая

Неаккуратный маневр «Хонды» в Невском районе Петербурга привёл к серьезной аварии вечером 2 ноября.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, в 21.00 у дома №15 по Рыбацкому проспекту водитель «Хонды» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Фольксваген Поло».

В результате сильнее всего пострадала машина виновника аварии, который сам погиб на месте от полученных травм. Его пассажирка в тяжёлом состоянии госпитализирована.



