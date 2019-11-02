В Курской области три школьницы громили кладбище и снимали видео. Полиция оценила

Три школьницы разгромили шесть могил на кладбище в городе Щигры Курской области. Юных вандалов нашли быстро, поскольку они решили похвастаться в Интернете.

Девочки сами выложили в Сеть видео, на которых они ломают и опрокидывают надгробия. Запись разошлась в социальных сетях и вызвала широкий резонанс, а также позволила полиции быстро найти школьниц.

«Личности подозреваемых в совершении вандализма установлены. Несовершеннолетних и родителей вызвали в отдел полиции для выяснения обстоятельств. В рамках проверки установят потерпевших и проведут работу по возмещению ущерба», – сообщает 2 ноября РИА Новости со ссылкой на УМВД по региону.

Выяснилось, что девочкам 13, 14 и 15 лет, две из них проживают в городе Щигры, одна – из Старого Оскола. Как отмечает полиция, возраста уголовной ответственности достигли две из участниц инцидента. Их действиям будет дана правовая оценка, несовершеннолетних поставят на профилактический учет.



