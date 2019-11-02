«Зенит» не смог обыграть ЦСКА, но первый круг закончил на первом месте

Волевая ничья, две потасовки, судейский скандал: отдел спорта «Фонтанки» подводит итоги последнего матча первого круга чемпионата России по футболу «Зенит»-ЦСКА, ставшего самым горячим этой осенью.

Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

ЦСКА, некогда гранд отечественного футбола, выигравший Кубок УЕФА еще до «Зенита», переживает не лучшие времена. Уже который год у армейцев сложности с финансированием, как следствие — и с комплектованием. Не случайно в стартовом составе против «Зенита» вышли совсем молодые Вадим Карпов (летом исполнилось 17 лет), Игорь Дивеев (20 лет), Иван Обляков (21 год), Ильзат Ахметов (21 год), Федор Чалов (21 год) — действительно, команда лейтенантов.

Сергей Семак на матч против бывшей команды, в которой нынешний главный тренер «Зенита» провел 10 лет, выставил сильнейший к началу ноября состав. Михаил Кержаков в воротах, в обороне Дуглас Сантос слева, Вячеслав Караваев справа, в центре — Ярослав Ракицкий и Бранислав Иванович. В линии полузащиты: Себастьян Дриусси на правом фланге, Юрий Жирков — на левом, в центре поля — Магомед Оздоев и Вильмар Барриос. Тандем нападающих составили отдохнувшие в кубковом матче против «Томи» Сердар Азмун и Артем Дзюба. Интересно, что в составе петербургского клуба аж два футболиста имеют отношение к ЦСКА: Караваев с Жирковым. Специалисты по аналитике после публикации стартового состава обращали внимание на интересную дуэль: Юрий против Марио Фернандеса, правого резвого защитника армейского клуба.

Московская футбольная общественность долго возмущалась судейским назначением: встречу обслуживала бригада арбитров под руководством Михаила Вилкова. Мол, карманный судья газовой монополии, при нем «Зенит» не проигрывает. В этом нудеже как-то подзабылся эпизод осеннего матча «Локомотив»-«Зенит», когда Вилков не назначил стопроцентный 11-метровый на Оздоеве на 2 минуте матча. Отдельно отметим, что в тот момент Вилков даже не стал прибегать к помощи повторов от видеоарбитра. К слову, услуги ВАР были доступны в субботу и на «Газпром-Арене», но так и остались не востребованы.

Игровой кризис ЦСКА до стартового свистка был очевиден: команда Виктора Ганчаренко одержала в октябре только одну победу, в среду над «Уфой» в Кубке России, забив гол на 92 минуте. Из достижений — проигрыш «Динамо», одной из слабейших команд лиги, и 12 место по количеству созданных голевых моментов.





Роман Русинов, пилот команды G-Drive, который за 3 часа до матча долго мерз у гейта и не мог зайти на стадион, выполнил первый символический удар по мячу. За этим наблюдал не очень полный стадион (в итоге собрались 48141 болельщиков), в том числе — 3 тысячи болельщиков столичного клуба.

ЦСКА начал прессинговать с первых секунд матча. Оно и понятно: армейцы — самая прессингующая команда страны. На 15 минуте в странный обыгрыш у собственной штрафной пошел Иванович, его предсказуемо накрыли, и сербу пришлось нарушать правила. Вилков назначил штрафной, удар у армейцев не получился. Надо сказать, что прессинг — один из немногих футбольных элементов, продемонстрированных ЦСКА в матче.

На 20 минуте «Зенит» показал любопытный розыгрыш первого углового в матче: передача низом последовала на отлепившегося от опекуна Азмуна, который рабочей правой ногой умудрился пробить примерно в крышу. На 28 минуте интересно бил Жирков, но бывший одноклубник воспитанника тамбовского футбола Игорь Акинфеев без проблем забрал мяч.

В конце первого тайма сложилось впечатление, что ЦСКА сознательно играет вторым номером и отдает мяч. В какой-то момент статистика владения стала попросту неприличной, преимущество по угловым было сухим, опасно бил Оздоев — удар заблокировали защитники, так же, как и обводящий выстрел Азмуна. С Виража раздавалась старая добрая кричалка «Эй, «Зенит», дави коней» – парафраз трибунной классики «Эй, Семак, давай забей», придуманной еще в те времена, когда нынешний тренер петербургского клуба был капитаном ЦСКА.

На 39 минуте под занавес первого тайма у команды Семака получилась интересная атака с выходом 3 в 2, но удар опять-таки Жиркова из-за пределов штрафной вышел ужасающе неточным. Он же бил с 12 метров буквально через пару минут, но мяч прилетел прямо в Акинфеева. Уже в компенсированное время, когда часть трибун потянулась за бутербродами, контрвыпад удался у команды Ганчаренко. Ракицкий и Караваев в борьбе за верховой мяч неожиданно ошиблись, Никола Влашич вышел один на один по центру и забил классический гол в раздевалку: сильно и в угол, Кержаков был бессилен. И это был первый гол в этом чемпионате, который «Зенит» пропустил в первых таймах. В раздевалке в перерыве, как выяснилось после матча, говорили на повышенных.

Второй тайм предсказуемо начался с моментов петербургского клуба: опасно бил Дзюба, изящно навешивал Жирков. Футболисты ЦСКА перестали успевать за проходами зенитовцев, и Яков Бийол умудрился за 2 минуты дважды нарушить на желтые карточки. На 52 минуте гости остались в меньшинстве. Отдельно отметим, что оба раза Вилков был рядом с эпизодами нарушений и к услугам видеоповторов не прибегал.

Парад упущенных возможностей продолжился и в большинстве: после подачи Жиркова Дзюба не смог переправить мяч в дальний угол ворот Акинфеева, прострел Юрия прервал защитник, удар Сантос пришелся в рекламу газового банка.

На последние полчаса на поле появился Олег Шатов вместо Караваева. Логика замены понятна: был смысл использовать большинство. Замена защитника на атакующего футболиста перестроила порядки «Зенита»: Жирков переместился на позицию в обороне, а на место ушедшего Вячеслава перешел Сантос, уже игравший справа в защите в этом сезоне.

На 68 минуте Азмун не успел замкнуть мяч на дальней штанге и от старания ударился об нее ногой. Дриусси заменил Александр Ерохин. Сердар опять пробил неточно. Болельщики в соцсетях вспомнили шутку Михаила Шаца, обыгрывающую фамилию нападающего. Видимо, сумма упущенных моментов начала сказываться, потому что на 69 минуте вместо удара с линии вратарской иранец решил вдруг сделать передачу назад, чем удивил 21 футболиста и весь стадион. Опасный эпизод в итоге завершился тяжеловесной бисеклетой в исполнении Дзюбы.

Несмотря на изрядно утомившую общественность смехопанораму, «Зенит» сравнял счет в тот момент, когда слабые духом уже начали терять надежду. Передачу Дзюбы с правого фланга на 11-метровую точку переправил в дальний угол Ерохин. Замена сработала, а Дзюба оформил очередной ассист, 9-ый в сезоне. На трибунах бахнули взрыв-пакеты. Тактически «Зенит» устраивала и ничья: ранее днем в субботу главный преследователь петербургского клуба «Локомотив» потерял очки в Уфе. Но трибуны «Газпром-арены» требовали лошадиной крови.

Вероятно, это почувствовал Шатов, который вдруг решил пробить с 25 метров. Мяч облизал крестовину. В ложе для почетных гостей выстрелу поаплодировал Алексей Миллер. Тем временем Азмун продолжил радовать трибуны разносторонностью своих неудач: за 10 минут до конца основного времени Сердар заблокировал удар по воротам Акинфеева товарища по команде.

На 85 минуте в попытке зацепиться за мяч жестко сыграл Азмун. В ЦСКА точно есть команда. Бить иранца прибежали всем коллективом. Иранец получил желтую карточку, а армейцы — передышку. С трибун болельщики слаженно напомнили, что ЦСКА — команда резиновых изделий. Азмун тем временем опять пробил выше. На последние 5 минут на поле вышел Роберт Мак, заменивший Жиркова. Стадион провожал Юрия Валентиновича овацией.

Последний свой момент Азмун нереализовал уже в добавленные ко второму тайму 5 минут. Футболисты ЦСКА прагматично начали тянуть время еще с 70 минуты, в компенсированное время эти затяжки приобрели характер эпидемии. Зрячим ударом отметился Ерохин, но на этот раз Александр в створ не попал.

На 95 минуте Фернандес побежал через все поле к Барриосу, доказывать справедливость: игроки «Зенита» разыграли матч, не вернув его в режиме «фэйр-плэй». После очередной потасовки бразилец с колумбийцем получили по горчичнику, но к футболу это уже не имело отношения. Финальный свисток Вилкова ничего кроме раздражения у болельщиков не вызвал. Команды отправились выяснять отношения в подтрибунное помещение.

После матча итог подвел распасовщик Дзюба: «Мы полностью доминировали на поле, у соперника было удаление. Но, к сожалению, мы не смогли забить — в том числе и я. Пропустили необязательный гол, несвойственный для нас, обидный. Притом, что у ЦСКА не самые габаритные нападающие, сравнивая с нашими «зубрами» в защите, например. Но такие дни тоже бывают. Надеюсь, больше такого не повторится. Понятно, что армейцы приехали играть от обороны, выставили восемь человек в штрафной. Очевидно, их планом на матч было не проиграть. Они бились на каждом участке поля, сражались, цеплялись за мячи, с чем их можно поздравить. Однако мы сегодня скорее потеряли два очка, чем приобрели одно».

Сергей Семак тоже не лучился оптимизмом: «Тяжелая игра. Мы владели преимуществом в обоих таймах, большим территориальным преимуществом, создавали моменты, но в обороне сыграли не так хорошо, как хотелось бы. Сами себе на ровном месте привезли первый мяч, а отыгрываться всегда сложнее. Но тем не менее, нашли в себе силы, отыгрались, и кроме забитого мяча могли забить. Не хватило нам второго мяча для победы. Конечно, хотелось победить, матч для нас важный, но немножко не получилось, к сожалению».

Федор Погорелов, "Фонтанка.ру"