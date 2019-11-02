В Кирове девочка шести лет выжила в двух автомобильных авариях за одно утро. В одной из них ребенок потерял семью

В Кирове девочка шести лет пережила за утро две автомобильные аварии. Одна из них сделала ребенка сиротой.

Первое ДТП произошло утром 2 ноября на 471-м километре федеральной автодороги «Вятка» в Мурашинском районе Кировской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управления ГИБДД. Водитель автомобиля Nissan выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с КамАЗом. В результате мужчина и его пассажирка погибли, их 6-летняя дочь получила травмы. На скорой помощи девочку отправили в больницу.

Однако скорая тоже умудрилась попасть в ДТП. На улице Дзержинского карета проезжала перекресток на запрещающий сигнал светофора с включенной световой и звуковой сигнализацией, но столкнулась с автомобилем Ford Fusion. . В результате столкновения скорая перевернулась. «Однако, по предварительным данным, никто не пострадал», – рассказали в региональном ГИБДД.

Девочку в итоге благополучно доставили в больницу.



