Татьяна Навка: Четверные прыжки – это огромная нагрузка на позвоночник девочек, никто не знает, как это скажется на них с возрастом

О том, как можно организовать ледовое шоу в 40-градусную жару, жестких методах воспитания детей по примеру Яны Рудковской и негативном влиянии четверных прыжков на организм 15-летних девочек в интервью отделу спорта «Фонтанки» рассказала фигуристка Татьяна Навка.

Navka Show

В Петербург с ледовым шоу «Руслан и Людмила» приехала Татьяна Навка – фигуристка, олимпийская чемпионка, продюсер, супруга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. «Фонтанка» и постаралась поговорить максимально откровенно.

- Ваше шоу «Руслан и Людмила» проходило в Турции при 40-градусной жаре. Во-первых, как лед не растаял?

– Мы давно мечтали выехать в такое место, где много туристов, где можно отдыхать и выступать. Волею случая мы познакомились с руководством одной из сетей отелей, предложили такую идею, они заинтересовались. И такой симбиоз получился. На выступлении жара никак не сказывалась, а вот лед страдал. Приходилось его каждый день сохранять, укрывать специальным одеялом. Это был бесценный опыт. Никогда не знаешь, что в жизни может пригодиться. Мы счастливы и довольны, что это было в нашей жизни и, надеюсь, еще будет.

- Одна из зрительниц шоу обиделась, что выступили не все заявленные фигуристы и даже написала вам в Инстаграм по этому поводу. Что произошло?





– Когда это краткосрочные шоу – на неделю, максимум две, или даже на 3-4 дня – тут состав всегда понятен. А когда ты приезжаешь на три месяца, а у всех свои гастроли и планы, тяжело удержать одну и ту же команду на протяжении всего лета. И конечно мы менялись с Аделиной Сотниковой. Многие говорили: ну как же так, Татьяна? Мы на самом деле нигде не объявляли, что буду кататься только я. Во всех рекламных материалах и у нас на сайте мы писали, что роль Людмилы также будет исполнять Аделина Сотникова. Ну а даты мы конечно не могли фиксировать, потому что сами их не понимали, честно говоря. Все, кто приходил на шоу и видел молодую и прекрасную олимпийскую чемпионку Аделину Сотникову, были счастливы. В любом случае, я приношу извинения, что люди не попали на представление именно с моим участием, но шоу от этого никак не пострадало.

- Писали, что в новом шоу «Спящая красавица» будет выступать ваша младшая дочь, которой пять лет. Она будет выступать во всех представлениях наравне со всеми?

– Это сложный вопрос. Она еще маленькая. Честно, я тоже все еще думаю об этом. Наверное, все-таки не в каждом шоу. Это действительно сложно. Будут какие-то замены. Но опять же, я пока не могу сказать, какие и когда. Это же дети, ты никогда ни в чем не можешь быть уверен. Дай бог, чтобы у нее хватило сил и желания выступить во всех шоу, но мы посмотрим.

- Какая у нее будет роль?

– Она исполняет маленькую меня.

- Вы строгая мама?

– Скорее справедливая. Наверное, свою старшую дочь я воспитывала строже. С Надеждой я намного мягче. Может, стала сентиментальнее с возрастом. Уже другими глазами смотрю на многие вещи, понимаю, что важно, а что неважно, за что нужно поругать, на что можно не обратить внимания. Но тем не менее, я считаю, что у ребенка должны быть правила, рамки, за которые он не может выходить. Еще обязательно нужно держать свое слово, потому что дети очень хитрые и чувствительные к слабостям. Не нужно допускать ошибок.

- Считаете ли вы приемлемым такие методы воспитания, как, например, ремень и запирание в темной комнате, которые практикует Рудковская, по ее собственному признанию?

– В темной комнате, это совсем жестко. Может, если только не в темной. А так я тоже пару раз по попе давала Надюше и закрывала в комнате, говоря: подумай над своим поведением, а когда подумаешь, приходи и мы с тобой обсудим. У каждого свои методы воспитания. Когда дочь стала заниматься фигурным катанием, мне стали писать, что не надо так издеваться на Надюшей, как Рудковская над своим сыном. Да я горжусь своей дочкой! Горжусь, что она тренируется два раза в день, и всегда встает утром, как бы ей не хотелось спать. Она с детства знает, что такое расписание, преодоление. Также и моим родителям в моем детстве говорили, что они изверги, издеваются над собственной дочкой. Ну и пусть говорят. Жизнь все расставит по своим местам. Конечно, легче всего выпустить своего ребенка во двор, дать ему айпад с мультиками, а потом говорить, что мой ребенок молодец, спокойно спит, кушает, и не имеет никаких трудностей в жизни.

- Судя по декларации о доходах, например, в 2018 году вы заработали 218,6 млн рублей, а ваш муж Дмитрий Песков (пресс-секретарь президента РФ – ред.) всего 12,7 миллионов. Есть мнение, что для нормального микроклимата в семье большую часть дохода должен приносить мужчина, иначе это может сказаться на его самооценке. Не чувствует ваш муж себя немного ущемленным в такой ситуации?

– Нет, мой муж себя не чувствует ущемленным с такой-то женой (смеется)! Он счастлив, рад и доволен. Он живет в ладу с собой, в гармонии, у него прекрасная работа, которую он очень любит, прекрасная семья, жена, дом. Все в порядке у нас.

- Самый романтический поступок вашего мужа это…

– Ой, я так не люблю об этом говорить. Но он, конечно же, романтик.

- А вы для него что-то романтическое делаете?

– Конечно. Это вообще очень важно, чтобы два человека думали друг о друге и старались удивлять чем-то друг друга.

- Как Песков катается на коньках?

– Замечательно. Он отлично играет в хоккей и вообще очень спортивный человек. Однако, как говорят его друзья, после того, как мы стали вместе, он занимается спортом гораздо чаще.

- Стали ли вы после свадьбы более внимательно относиться к тому, что говорите, как ведете себя?

– Конечно. За всеми моими высказываниями стали следить, каждую фразу теперь цитируют. Стараюсь больше контролировать себя. Естественно, я понимаю, что это в связи с его должностью. Если бы не это, мои слова бы так и не были интересны. Порой из текста могут выдернуть цитату, которая вне контекста звучит совершенно по-другому. Встречаются порядочные журналисты, но их меньше тех, кто находится в погоне за хайпом, чтобы заработать денег.

- Правда ли, что по вашей просьбе журнал Maxim вскоре после свадьбы с Песковым удалил с сайта вашу откровенную фотосессию?

– Правда? Я даже и не знала. Удалили? Спасибо им большое. Хотя, когда я делала эту фотосессию, я была замужем, мой муж в то время присутствовал на фотосессии. И это было много-много лет назад. Честно говоря, я даже не помню, по моей просьбе они это сделали или нет. Неужели удалили? Вполне может быть, что и мы попросили, но я не помню. Столько всего в жизни происходит. Ну и хорошо, что удалили. Вы же понимаете, что эти фотографии можно использовать для чего-то нехорошего.

- Не жалеете, что в свое время решились на эту фотосессию?

– Нет, конечно. Чего жалеть-то? Красивые фотографии. Буду старенькая, буду смотреть на них.

- После прошлогоднего взрослого чемпионата России, на котором весь подиум в женских соревнованиях заняли 14-15-летние девочки, мы с вами общались по телефону, и вы тогда сказали, что минимальный возраст для участия во взрослых соревнованиях должен быть 16 лет. Глядя на то, что сейчас делает Трусова, вы не изменили свое мнение?

– Это очень тонкий момент. Тут все на грани. И да, и нет. С одной стороны, эти девчонки огромные умнички, и то, что они делают, даже представить невозможно было еще несколько лет назад. Кто мог подумать тогда, что 15-летняя девочка сможет исполнять все эти страшные прыжки на таком уровне и такого высокого качества. Это просто здорово. Это однозначно продвигает спорт вперед. Не каждый ребенок способен на такое. С другой – это огромная нагрузка на весь позвоночник, на весь костный аппарат. Никто не знает, как это скажется на них с возрастом. Был такой великий тренер Станислав Жук. Все, кто у него катались, говорили, что это испытание на выживание: либо ты проходишь и становишься чемпионом, либо становишься по сути инвалидом и вылетаешь. Это справедливый отбор. Но если говорить касательно моего ребенка, мне было бы страшно наблюдать, как она билась бы в погоне за этими четверными прыжками. Я сама через это проходила, разве что не доходила до подобных ультрасложных элементов. Я вообще далека от этого была. Поэтому я не могу ответить на этот вопрос. Наверное, тренер должен видеть, кому это реально сделать, а кому нет, чтобы это не превращалось в поголовную погоню за четверными прыжками. Потому что в 14-15 лет как раз идет рост организма, когда формируются все косточки, когда девочка должна расти во все стороны. Я говорю сейчас, прежде всего, как мать.

- Вы же понимаете, что вашей дочери, если она продолжит серьезно заниматься фигурным катанием, в условиях этой новой реальности, которую сейчас создают ученицы Тутберидзе, рано или поздно придется учить четверные, чтобы оставаться конкурентоспособной?

– Я буду отталкиваться от ее возможностей. Если она просто будет биться головой об стену, и это будет не её, в жизни есть много другого прекрасного. В конце концов, есть танцы, хотя это тоже каторжный труд. Но он менее травмоопасный, чем эти страшные четверные прыжки. Я Трусову называю ядерной ракетой.

- Вы как-то рассказывали жуткую историю, про то, как тренер вас закрывал на ночь в раздевалке, чтобы вы ничего не ели лишнего. Сейчас вы не считаете, что это было слишком жестоко?

– Ой. Это не было нововведением. Такое есть и в гимнастике, и в фигурном катании до сих пор. Начиная с 14-15 лет у девочки начинает меняться гормональный фон. И если тренер видит, что девочка талантливая, приходится идти на какие-то жесткие меры. Когда организм растет, хочется и пирожные, и всяких других сладостей. Тренер берет это под контроль. Но в моем случай – запирать в раздевалке на ночь – это откровенный жесткач.

- Интересно, как это происходило? Тренер подходил после тренировки и говорил: Чтобы ты ничего лишнего не съела, я тебя запру на ночь в раздевалке?

– Тут еще нужно понимать, что тренировка заканчивалась в 11 вечера, а мне нужно было ехать в Мытищи – метро, потом электричка, и еще идти пешком темными дворами. Девочке, между тем, всего 16 лет. А в девять утра уже новая тренировка. В общем, тренер убивал двух зайцев. Я бы, конечно, наверное, предоставила ребенку постель какую-нибудь более или менее, подушку бы принесла. Либо вообще забрала бы к себе. Что тут такого? Ну а я спала на грязном диване под старым одеялом, которое никогда не стирали.

- Вы бы позволили такое в отношении своей дочери?

– А моя мама была не в курсе. Я знала, что она приедет и просто разорвет тренера на куски. Я многое маме не говорила, чтобы поберечь ее. Я была очень самостоятельной, и сама часто принимала решения.

- В Интернете можно найти много сплетен о вас, о ваших браках, и это муссируется с разных сторон. Как вы реагируете на подобную информацию?

– Я уже достаточно взрослый человек, чтобы обращать внимание на такую ерунду. Мы уже говорили с вами, что журналистика – это достаточно грязная профессия, в которой людям приходится зарабатывать при помощи и таких методов в том числе. Я делаю свое дело, живу своей семьей, работой, детьми. Я реально очень много работаю. У меня просто нет времени даже задумываться об этом. Самое главное, что у меня есть мой муж, который меня очень любит, которого я очень люблю. И поверьте, что мы очень дорожим нашим отношениями. Есть наши дети, которым я стараюсь помогать, поддерживать и подсказывать по мере возможности, читаю книги – вот это то, что меня волнует. Единственное, что я хочу сказать о семейных отношениях: в любой паре люди должны вместе развиваться и идти вперед, если им интересно друг с другом. А интересно им может быть только в том случае, если они вместе развиваются. Ни один человек не уйдет от правильного, умного и любящего партнера, который может ему что-то дать.

- Самая горячая тема в российском спорте на этой неделе – американский паспорт хоккеиста сборной России и члена общественного движения Putin Team Евгения Малкина https://www.fontanka.ru/2019/10/29/023/ . Уже многие об этом высказались. Есть те, кто не видит в этом ничего дурного. А вот, Вячеслав Фетисов, например, заявил, что он бы себе такого никогда не позволил. Ваша точка зрения на этот вопрос?

– В первый раз слышу, честно говоря про эту историю с Малкиным. У него же российское гражданство тоже есть. Есть много стран, которые принимают двойное гражданство. Я вообще не считаю, что кого-то в подобных ситуациях надо осуждать. Он же ничего плохого не сделал. Кстати, о сплетнях. Иногда пишут, что у меня тоже есть американское гражданство. Официально заявляю, что у меня его никогда в жизни не было. Но люди, которым это выгодно писать, распространяют эти сплетни. Ну и что теперь? Мне выйти на Красную площадь и кричать: Я не такая!

- На днях появилась новость, что Загитова будет участвовать в вашем шоу.

– Я безумно счастлива, что она дала согласие выступить в моем шоу. Она сегодня или завтра должна выступать в Гренобле. Она потрясающая фигуристка, чудесная девочка. Я с нетерпением жду работы с ней. В новый год в «Красавице» она будет исполнять одну из главных ролей.

- Может ей пора уже оставить спорт и уйти к вам в шоу насовсем?

– Это ее личное решение. Все зависит от того, что она чувствует внутри себя. Вдруг она намерена за год выучить четверные прыжки и еще показать себя? Безусловно, что без четверных ты сейчас не можешь рассчитывать на призовое место. Но даже без них она в этом году поставила потрясающие программы. Мне они очень нравятся. Она за год выросла. Алина постепенно превращается в такую статную девушку. Она катается уже осмысленно. У нее такие…очень глубокие программы. Она стала совершенно другой спортсменкой. Какое бы она решение не приняла, это решение будет правильное. Она уже выиграла все соревнования, какие только возможно, став единственной в этом роде фигуристкой. И ведь ей всего лишь 17 лет. Перед ней сейчас открыты любые двери.

- В Госдуму, например.

– Ну почему обязательно говорить про политику? Хотя, если она чувствует, что это ее, что ей это нравится, почему бы и нет? Мне тоже часто задают вопрос: «А почему вы не в политике? Вы могли бы создать женское движение!». Да потому что это не мое. Мое это творчество и работа с детьми. Вот это я очень сильно люблю.

- Наверняка за Загитову была борьба среди многочисленных организаторов шоу. За счет чего удалось уговорить ее присоединиться именно к вам?

– Честно говоря, не знаю была ли такая борьба. Я просто предложила ее команде, и Этери Тутберидзе лично. Они сразу же дали согласие. Если и была какая-то борьба за нее, мне приятно, что я выиграла.

Расписание шоу «Руслан и Людмила» в Петербурге (СК «Юбилейный»):



2 ноября – 19:30;



3 ноября – 11:00, 15:00;



4 ноября – 16:30.

Беседовал Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»