«Зенит» избежал поражения в матче с ЦСКА, благодаря голу Ерохина
Вничью завершился матч 15 тура чемпионата РПЛ «Зенит» – ЦСКА в субботу, 2 ноября, в Петербурге. Игра завершилась со счётом 1:1.
Петербуржцы пропустили первыми. На 46 минуте забил полузащитник ЦСКА Никола Влашич. «Зениту» удалось сравнять на 73 минуте, благодаря голу Александра Ерохина.
Таким образом, обе команды получили по одному очку. «Зенит» сохранил лидерство с 33 очками. ЦСКА также остался на пятой строчке с 27 очками.
Следующий матч «Зенит» проведет 5 ноября в рамках Лиги чемпионов в Петербурге против «РБ Лейпциг».