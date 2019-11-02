Громкий расстрел главы ингушского Центра «Э» в Москве стал уголовным делом. Работа киллера попала на видео

Стрельба по руководителю ингушского Центра по противодействию экстремизму Ибрагима Эльджаркива попала на видео. Камера запечатлела, как киллер в красной куртке добивает брата полицейского. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Как сообщает московский СК, дело возбуждено по статье о об убийстве двух и более лиц. Один из них, подтверждают в ведомстве – начальник Центра «Э» по Ингушетии. Вторым СМИ называют брата Эльджаркиева.

Судя по записи с камер, преступник поджидал Эльджаркиева рядом с домом. Полицейский и его брат были расстреляны в упор, перед тем как сбежать, мужчина в красной куртке делает контрольные выстрелы. В Следственном комитете уточняют, что оба погибли на месте.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что визит в столицу Эльдваркиева не был служебной командировкой, он приехал в Москву «по личным делам». Убийство полицейского называют заказным.





Эльджаркиев и его брат застрелены около половины седьмого вечера на улице Академика Анохина. Киллер уехал на BMW, которую позже нащи брошенной недалеко от цирка на Вернадского. В январе этого года автомобиль главы ингушского Центра «Э» обстреляли в нескольких километрах от пограничного поста между Ингушетией и Чечней, полицейский не пострадал.