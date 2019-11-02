Пассажиры маршрутки в Ростове устроили самосуд над шутником, разыгравшим теракт

Молодой мужчина стал жертвой своего странного чувства юмора в Ростове-на-Дону. В закрывающиеся двери маршрутки с характерным воплем он кинул пакет. Внутри автобуса все переполошились и мгновенно эвакуировались. А вот то, что происходило дальше, есть на видео, опубликованном 2 ноября в паблике «Это Ростов-на-Дону».

Как выяснило издание 161.ru, инцидент произошёл ещё в понедельник, 28 октября. Дело было у остановки на проспекте Королёва, 4.

? Люди вышли, начали закрываться двери, и в этот момент какой-то мужик кидает в салон автобуса № 18 чёрный пакет с коробкой. Кто-то кричит: «Бомба». Почти все пассажиры выбегают. Я выбежала в числе последних, — рассказала журналисту одна из очевидцев.

Мужчины быстро схватили пранкера и начали его избивать. Судя по видео, женщины идею самосуда не поддерживали, но и отбивать юношу у разъярённых ростовчан не стали. На кадрах шутника бьют ногами, кулаками и волокут по брусчатке. В чёрном пакете, что он бросил в общественный транспорт, оказалась плитка.

В ГУ МВД по Ростовской области рассказали, что заявления ни от избитого мужчины, ни от пассажиров не поступало.



