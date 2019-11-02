В Москве неизвестный расстрелял двух человек. СМИ сообщают, что погиб начальник центра по борьбе с экстремизмом Ингушетии

Стрельба произошла во дворе жилого дома в столичном районе Тропарево-Никулино вечером 2 ноября. Как сообщает РБК, убит начальник Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии.

По информации издания, стреляли возле одного из подъездов дома №2 по улице Академика Анохина. Местные жители насчитали не меньше семи выстрелов. По словам очевидцев, злоумышленники были в масках, с места происшествия они уехали на чёрном BMW.

Один из погибших, как подтвердил РБК источник в правоохранительных органах – начальник Центра противодействия экстремизму Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев. Вместе с ним якобы убит его брат, пишет РЕН ТВ.

В городе объявлен план «Перехват».



