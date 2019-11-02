В Забайкалье трое школьников надругались над женщиной и до смерти забили ее сожителя

Трое подростков задержаны в Забайкалье по уголовному делу о насильственных действиях сексуального характера и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть потерпевшего. Об этом 2 ноября сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По данным СК, трое юношей в возрасте от 15 до 16 лет ворвались в частный дом в одном из сел Кыринского района. Школьники избили 40-летнего мужчину до смерти и надругались над хозяйкой дома. По сообщениям местных СМИ, в ход пошли кочерга и бутылка.

По предварительной информации, первым был задержан «заводила» этой компании, он признался в содеянном и сдал всех, кто был с ним. СМИ добавляют, что подросток проявлял агрессию еще с начальной школы.

По имеющимся у следователей данным, двое обвиняемых ранее уже привлекались к уголовной ответственности за совершение преступлений. Что стало причиной поступка, пока не сообщается.

По ходатайству следствия судом в отношении двух обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении третьего – домашний арест.



