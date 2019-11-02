Ремонтирующим фасад дома Агафонова дали неделю, чтобы убить в себе креативность

Творческий подход при реконструкции фасада доходного дома Агафонова не нашёл отклика в Фонде капитального ремонта Петербурга. Подрядчику наказано обуздать фантазию.

Как сообщили «Фонтанке» в фонде, 2 ноября инженеры технадзора наведались на Каменноостровский проспект, 59, где силами подрядной организации «Верона» близятся к концу работы по капремонту лицевой стороны здания. Инспекция подтвердила, что строители с непутёвостью отнеслись к образцам, согласованным с комитетом по охране памятников.

Орнамент штукатурного слоя на двух участках фасада не соответствует проектной документации. «Вероне» выдали замечания и выставили срок на то, чтобы разобраться с плодами собственной фантазии.

«Подрядчик должен устранить требования фонда в недельный срок и восполнить штукатурные слои в соответствии с согласованными образцами. Фонд, в свою очередь, продолжит регулярный контроль на данном объекте», – заявили в ФКР.





Художества работников горожане заметили накануне и забеспокоились, что доходный дом Агафонова, построенный в начале прошлого века, рискует выбиться из направления модерн и стать очередной жертвой реставрации.

Здание на углу Каменноостровского и Чапыгина является выявленным памятником культурного наследия. Его ремонтируют в соответствии с краткосрочным планом капитального ремонта на 2019 год. Все работы должны быть согласованы с КГИОП, выполнять их могут только компании из реестра квалифицированных подрядных организаций жилкома с лицензией Министерства культуры на производство работ на объектах культурного наследия. «Верона», уточняют в фонде, требованиям соответствует. Реконструкцию фасада планируют завершить до конца года, принимать её ФКР будет совместно с КГИОП.