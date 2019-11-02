«Вначале был свет». «Фонтанка» показывает, как выглядит фестиваль «Чудо света» на Дворцовой

Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Фестиваль «Чудо света» идет на Дворцовой площади в Петербурге два дня — 2 и 3 ноября, с 19:00 до 22:00. Зрители могут прогуляться по «цифровому саду» из светящихся инсталляций, найти с помощью приложения дополненной реальности спрятанные от невооруженного глаза секреты, а также посмотреть мэппинг на фасаде Главного Штаба. «Фонтанка» в числе первых увидела шоу и показывает, как оно выглядит.

«Мы приглашаем зрителя прогуляться через мистический цифровой сад, а затем проследовать в пространство 3D-шоу, где он окунется в кибермир, исследует разные локации, найдет артефакты и, самое важное, соберет эти артефакты и найдет источник света, — рассказывает о проекте режиссер Екатерина Стрельцова. — Не заблудиться в нашем саду поможет фирменное приложение «Чудо света», оно выложено в Apple Store и Google Play».

Фасад здания «заливает водой», она замерзает в кристаллы льда, и те рушатся, открывая глазу северное сияние. А мир компьютерных игр «захватывает» главную городскую площадь. Зрителям рассказывают предысторию — о свете, который был «вначале», и об его исчезновении, а потом выдают «задание» — найти источник света, для чего нужно собрать артефакты на разных «уровнях».





«Символично, что в шоу использован формат доброй сказки, магического леса, диджитал-технологий, — поделился впечатлениями один из первых зрителей, председатель комитета по развитию туризма Евгений Панкевич. — Здесь для этого как раз очень хорошая площадка: очень органично сочетаются и тренды, и классическая архитектура Эрмитажа. Формат сегодняшнего представления уникален, но в то же время подобные проекты появляются по всему миру — и в Бельгии, и в Лионе, и в Дубае. Главное — преломлять эти тренды, исходя из петербургской концепции».

О том, как проходила репетиция «Чуда света», читайте здесь. Подробности о том, откуда лучше смотреть шоу и где скачать мобильное приложение, можно узнать по ссылке. «Фонтанка» также заранее поговорила с художниками, которые создавали для Дворцовой площади арт-объекты и световые инсталляции.