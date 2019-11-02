«Просят помощи, чтобы разнести в пух и прах свои разведслужбы». Лондон изумили запросы администрации Трампа

Администрация Дональда Трампа обращалась к правительствам других стран с просьбой помочь в расследовании в отношении бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера и его команды, которые занимались расследованием предполагаемого вмешательства России в выборы США и возможных связей команды Трампа с Москвой. Об этом 2 ноября сообщает РБК со ссылкой на источники The Independent.

В частности, как пишет издание, президент США обращался за помощью к премьер-министру Австралии Скотту Моррисону, генеральный прокурор США Уильям Барр находился с аналогичными миссиями в Великобритании и Италии.

Запрашиваемая Вашингтоном информация вызвала изумление у союзников США, сообщает издание со ссылкой на неназванного британского чиновника, знакомого с запросами Барра, адресованными Лондону. Он отметил, что ранее Лондон «ни с чем подобным не сталкивался». «По сути, не стесняясь выражений, они просят помощи в том, чтобы разнести в пух и прах свои разведывательные службы», — сказал собеседник.

Издание отмечает, что подобные расследования администрация Трампа проводит, чтобы противостоять импичменту, которого добиваются против президента демократы в конгрессе. Расследование Барра сосредоточено на том, чтобы дискредитировать расследование.



