«Просят помощи, чтобы разнести в пух и прах свои разведслужбы». Лондон изумили запросы администрации Трампа
Администрация Дональда Трампа обращалась к правительствам других стран с просьбой помочь в расследовании в отношении бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера и его команды, которые занимались расследованием предполагаемого вмешательства России в выборы США и возможных связей команды Трампа с Москвой. Об этом 2 ноября сообщает РБК со ссылкой на источники The Independent.
В частности, как пишет издание, президент США обращался за помощью к премьер-министру Австралии Скотту Моррисону, генеральный прокурор США Уильям Барр находился с аналогичными миссиями в Великобритании и Италии.
Запрашиваемая Вашингтоном информация вызвала изумление у союзников США, сообщает издание со ссылкой на неназванного британского чиновника, знакомого с запросами Барра, адресованными Лондону. Он отметил, что ранее Лондон «ни с чем подобным не сталкивался». «По сути, не стесняясь выражений, они просят помощи в том, чтобы разнести в пух и прах свои разведывательные службы», — сказал собеседник.
Издание отмечает, что подобные расследования администрация Трампа проводит, чтобы противостоять импичменту, которого добиваются против президента демократы в конгрессе. Расследование Барра сосредоточено на том, чтобы дискредитировать расследование.
Справка:
Спецпрокурор Роберт Мюллер по итогу расследования не нашел сговора между Трампом и российскими властями. Тем не менее российское вмешательство в президентскую кампанию в США в 2016 году спецпрокурор считает доказанным. В частности, он уверен, что разногласие в обществе сеяла так называемая фабрика троллей - «Агентство интернет-исследований», которое связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным.
29 мая спецпрокурор объявил, что уходит в отставку и распускает свою группу. Комментируя итоги расследования, Трамп указал, что «разгневанные демократы» расследовали то, чего не было. Президент России Владимир Путин назвал предсказуемыми выводы Мюллера. Он подчеркнул, что Москва не вмешивалась ни в какие американские выборы и не было никакого сговора с Трампом.