«С Хэллоуином». Во Владивостоке женщина подобрала с земли вещь, которая взорвалась у нее в руках

Во Владивостоке женщина-дворник оказалась в больнице, подобрав с земли предмет, который взорвался у нее в руке. Об этом 2 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Инцидент произошел на улице 50 лет ВЛКСМ. 61-летняя дворник подобрала с земли некую вещь, после чего раздался хлопок. Женщина получила травму руки и попала в больницу.

Полиция начала проверку. Место происшествия было обследовано кинологами с собаками.

«На свертке, который взорвался в руках у женщины возле школы во Владивостоке, была надпись "С Хэллоуином". По предварительным данным, это был взрыв петарды», – рассказал собеседник агентства.





Проводится проверка.