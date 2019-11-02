«Зенит» назвал состав на матч с ЦСКА
Стал известен стартовый состав футбольного клуба «Зенит» на матч 15 тура чемпионата РПЛ против ЦСКА. Игра пройдёт в Петербурге в субботу, 2 ноября.
«Зенит» появится на поле в следующем составе: Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Бранислав Иванович (капитан команды), Ярослав Ракицкий, Вячеслав Караваев, Юрий Жирков, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Себастьян Дриусси, Сердар Азмун, Артём Дзюба.
Запасные игроки: Александр Васютин, Никита Гойло, Йордан Осорио, Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Игорь Смольников, Олег Шатов, Александр Ерохин, Роберт Мак, Алексей Сутормин.
Матч начнётся в 19:00.
«Зенит» после 14 туров лидирует с 32 очками. ЦСКА идет на пятой строчке с 26 очками.