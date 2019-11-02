«Зенит» назвал состав на матч с ЦСКА

Средний покупатель жилья на первичном рынке — женщина от 25 до 40 лет, которая приобрела в ипотеку квартиру площадью 41 кв. метр. Об этом рассказала руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева во время выступления на «Ярмарке недвижимости», которая проходит с 1 по 3 ноября в «ЭкспоФоруме».