Когда путаешь лево и право. Под Петербургом юноша отправился в 200-километровый поход и угодил в армию

Военные встали на пути жителя Ленинградской области, задумавшего пешком добраться до родного города. Сбившийся внутренний компас увёл его дальше от желанного Выборга и направил к тем, кто мог бы обучить поворачивать направо.

Как сообщает 47news 2 ноября, едва начавшееся путешествие 18-летнего жителя Выборга накануне оборвалось на контрольно-пропускном пункте воинской части, дислоцированной в деревне Керстово. Молодой человек был без документов, представляться не пожелал, зато рассказал, что идёт пешком из Волосово в родной город.

Впечатлить масштабом планов наверняка удалось: между населёнными пунктами 217 километров. Однако больше военных поразила замысловатость маршрута. Керстово находится километров за сорок от Волосово, но в противоположном от Выборга направлении.

Заплутавшего путешественника передали в отдел полиции. Как выяснилось, волосовские полицейские искали его, как пропавшего, с 31 октября.



