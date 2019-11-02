Фанаты «Зенита» устроили команде огненную встречу у стадиона

Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Сотни болельщиков футбольного клуба «Зенит» с зажженными файерами встретили команду у «Газпром Арены» в Петербурге. Огненный перформанс фанаты устроили на гребном канале Крестовского острова. Всего в акции участвовали около трехсот человек.

Автобус с футболистами ЦСКА в целях безопасности проехал по противоположной стороне канала.

В 19:00 на «Газпром Арене» пройдёт матч 15 тура чемпионата РПЛ «Зенит» – ЦСКА.



