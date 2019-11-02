Фанаты «Зенита» устроили команде огненную встречу у стадиона
Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Сотни болельщиков футбольного клуба «Зенит» с зажженными файерами встретили команду у «Газпром Арены» в Петербурге. Огненный перформанс фанаты устроили на гребном канале Крестовского острова. Всего в акции участвовали около трехсот человек.
Автобус с футболистами ЦСКА в целях безопасности проехал по противоположной стороне канала.
В 19:00 на «Газпром Арене» пройдёт матч 15 тура чемпионата РПЛ «Зенит» – ЦСКА.