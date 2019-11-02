Нелегал из Киргизии погиб в ДТП на дороге из Парголово в Огоньки. В России его не должно было быть еще два года

Нелегал из Киргизии погиб в ДТП в Выборгском районе Ленобласти. Второй участник скончался в больнице.

Как 2 ноября сообщает 47news со ссылкой на правоохранительные органы, авария произошла накануне в третьем часу ночи на 26 километре автодороги Парголово – Огоньки. Там столкнулись «Судзуки Гранд Витара» и «Шкода Октавия». 60-летний водитель «Шкоды» скончался в больнице. 25-летний водитель «Судзуки» погиб на месте ДТП.

Про него известно, что приехал из Киргизии. И, видимо, не в первый раз. По данным ГИБДД, за неоднократное привлечение к административной ответственности гражданину Киргизии был запрещён въезд в Россию с февраля нынешнего года до января 2022.

Обстоятельства аварии уточняются. Пока известно, что «Судзуки» выехал на встречку.



