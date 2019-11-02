Журналисты из России пострадали при разгоне митинга в Гонконге

Журналисты телеканала RTVi пострадали во время разгона митинга в Гонконге. Об этом сообщается на сайте канала 2 ноября.

Как следует из сообщения, корреспондент RTVi Сергей Морозов и оператор Александр Науменко поехали в Гонконг, чтобы снять специальный репортаж о проходящих там протестах. В парке Виктория во время несогласованного антиправительственного митинга полицейские применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Морозов сообщил, что ему в лицо случайно плеснули из баллончика после того, как он снял противогаз.

«Попали в глаза, поэтому минут 20 приходил в себя», — заявил Морозов. Также он добавил, что оператору Александру Науменко досталось дубинкой.



