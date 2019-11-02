Депутат Толстой пожаловался на шоу, в котором дети задают вопросы гею. В СК услышали «вызывание возбуждения», в МВД - пропаганду

В московском Следственном комитете посмотрели детское шоу на ютьюб-канале Real Talk и возбудили уголовное дело. Разговоры представителя ЛГБТ о свободной любви уложены в статью о сексуальном насилии, маленькие интервьюеры признаны жертвами.

Как сообщили в ведомстве 2 ноября, дело возбуждено по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста. Так следствие квалифицировало серию выпусков шоу Slivki Kids на ютьюб-канале Real Talk, в которых дети беседуют с представителями секс-меньшинств и бывшей порноактрисой.

Так, в одном из роликов четверо интервьюеров не старше 13 лет задают вопросы молодому человеку, который представляется Максимом и говорит, что он гей. Он объясняет, что гомосексуалисты – это мужчины, которые любят мужчин, а не женщин, с отсылкой к выводам учёных рассказывает, что подобное не является отклонением, и признаёт, что ему не нравятся гей-парады и в России он не чувствует себя защищённым. Дети спрашивают, как к его ориентации относятся в семье и на работе, хотел бы он измениться и «стать как все», есть ли у него лучшие друзья и слушает ли он Pharaoh.

По версии следствия, подобные разговоры направлены на вызывание сексуального возбуждения у потерпевших, а также на побуждение у них интереса к сексуальным отношениям, уточняет координатор «Правозащиты Открытки» Валентина Дехтяренко. В СК сообщают, что уже допросили организаторов съёмки и продолжают устанавливать круг жертв деструктивной информации.

На ютьюб-шоу в сентябре пожаловался вице-спикер Госдумы Петр Толстой. В ответном письме от МВД ему сообщили, что 8 октября возбудили административное дело о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Отмечалось, что материалы проверки по признакам развратных действий переданы в Следственный комитет. Роскомнадзор заблокировал ролики, канал Real Talk удалён.



