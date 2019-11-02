Кристина Асмус отказалась от претензий за своё фото на надгробии

Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требований компенсации с компании, которая разместила ее фотографию на надгробии. Об этом 2 ноября сообщил РБК ее адвокат Анатолий Кучерена.

По словам адвоката, актрисе принесли устные и письменные извинения, после чего она «взвешенно и великодушно» решила отказаться от дальнейших претензий.

«Задача была, чтобы они все-таки принесли извинения за доставленные нервотрепку и все прочее», — пояснил Кучерена.

Надгробие с фотографией Асмус заметили среди экспонатов проходящей на ВДНХ выставке ритуальных услуг «Некрополь». В своем письме Асмус директор провинившейся перед актрисой компании «Ритмарт» пояснил, что ее фотографию предоставил посетитель выставки с просьбой продемонстрировать возможности гравировального устройства.



