Замначальника ДПС по Петербургу и Ленобласти Михаила Александрова отправили в СИЗО

Заместитель начальника ДПС по Петербургу и Ленобласти 39-летний Михаил Александров отправлен под стражу. Меру пресечения 2 ноября избрал Приморский районный суд. Сотрудник полиции обвиняется в особо крупных поборах с грузоперевозчиков.

Как сообщает 47news, защита Александрова просила домашний арест, а следствие арест реальный. Ходатайствуя об изоляции, следователь настаивал на том, что Александров может покинуть Россию. В частности стало известно, что в Чехии проживает его бывшая супруга с сыном. В ответ Александров заявил, что он сотрудник с допуском к гостайне – его загранпаспорт находится в спецчасти. Также он пояснил, что с бывшей супругой практически не общается, а только выплачивает алименты. Кроме этого, Чехия – не рекомендованная для посещения российскими полицейскими страна.

Прокурор же отметил скорую возможность увольнения Александрова из органов по дискредитирующим обстоятельствам. Где после этого окажется загранпаспорт сотрудника – неясно.

Адвокаты обратили внимание на ошибку в постановлении, где обвинение предъявляется некоему Александрову Михаилу Владимировичу, в то время как их подзащитный Александров Михаил Игоревич. Следователь признал, что произошла техническая ошибка, но «Михаила Владимировича» можно встретить только в мотивировочной части постановления, а в остальных материалах отчество указано верно.





На суде в качестве свидетеля присутствовала супруга обвиняемого Алла. Сейчас она находится в декретном отпуске. Женщина отметила, что если мужа отправят под домашний арест, то она оставит на него ребёнка и хозяйство, а сама выйдет на службу, кстати, тоже в ГИБДД.

30 октября на рабочем месте и дома у дорожного полицейского Следственный комитет провёл обыски. После мероприятий Александрова допросили и предъявили обвинение. Задержание офицера связано с тремя уголовными делами по статье 290 УК – «Получение взятки в крупном и особо крупном размерах, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Есть версия, что речь идет об организованных поборах с перевозчиков.

Дела были возбуждены после задержания в начале июля оперативниками ФСБ 35-летнего заместителя командира третьего отдельного батальона ДПС Николая Андреева — в прошлом подчинённого Александрова. Андреева подозревают в небескорыстной опеке перевозчиков и грузоотправителей с карьеров с песком. Схему возможных поборов 47news подробно описал в материале «Как на трассах собирают искушения и плохо воспитывают майоров».