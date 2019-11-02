«Раз, два, три, четыре, пять». На мосту Петра Великого водители сыграли в «паровозик»

Водители пяти машин устроили «паровозик» на мосту Петра Великого днем 2 ноября. Фотографии опубликовали очевидцы в группе «ДТП и ЧП|Санкт-Петербург».

«Локомотивом» стал синий «Шевроле». Среди «вагончиков» замечен каршеринговый «Рено Каптюр». В комментариях пользователи предполагают, что злую шутку с водителями могла сыграть зимняя резина, которая увеличивает тормозной путь, или же кто-то просто сидел в телефоне. Серьезных повреждений у машин на фотографиях не заметно.

Минувшей ночью водителя каршерингового «Кашкая» после ДТП на проспекте Энгельса пришлось успокаивать сотрудникам Росгвардии. Мужчина за рулём автомобиля «Яндекс.Драйв» влетел в ограждение. При этом одна из торчащих арматурин пробила капот. Очевидцы утверждают, что если бы металл прошёл выше, то водителя не было бы в живых. Водитель и его пассажиры оказались в состоянии опьянения, поездка закончилась в отделе полиции.



