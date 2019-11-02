Ремонт на распредсети в Кировском районе завершён. Дома остыть не успели

Ремонтные работы на распределительной сети в районе дома №3 по улице Солдата Корзуна завершены. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

По информации компании, их сотрудникам удалось восстановить отопление и горячее водоснабжение раньше, чем планировалось.

Ранее «Фонтанка» писала, что жители Кировского района Петербурга остались без тепла и горячей воды из-за аварии на распределительной сети. О замерзающих в своих квартирах сообщил собственник квартиры в доме 33/1 по улице Козлова.



