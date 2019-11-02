На заводе в Липецкой области робот-упаковщик убил рабочего

Рабочий получил смертельные травмы от робота-упаковщика на заводе, выпускающем бетон и тротуарную плитку, в городе Грязи Липецкой области. За его гибель будет отвечать мастер участка, сообщает региональное управление Следственного комитета 2 ноября.

По данным СК, 33-летний сотрудник работал оператором пульта управления. Мастер поручил ему проконтролировать линию работы формовочной машины, тот пошел в зону работы, но там не оказалось ограждения.

В результате рабочего зажало между формовочной площадкой и движущейся частью робота-упаковщика. Мужчине была нанесена смертельная травма. Мастер цеха получил уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Отмечается, что обвиняемый признал свою вину, ему грозит до четырех лет лишения свободы.



