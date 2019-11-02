На Москву идёт аномальное тепло из субтропиков. Через Петербург оно перешагнёт

Субтропическое тепло и двузначные цифры на термометрах обещают москвичам на излёте длинных выходных. Петербургу, по прогнозам синоптиков, тоже достанется, но обольщаться не стоит.

Как сообщают в Гидрометцентре, осторожное потепление в европейской части России начнётся со 2 ноября и наберёт обороты ко Дню народного единства. Так, 4 ноября столице сулят +10, а в первый рабочий день следующей недели обещают, что столбик термометра подтянется ещё на два-три градуса.

Ласковое начало ноября обеспечит субтропическое тепло с Балканского полуострова. По расчётам метеорологов, до Петербурга оно тоже дотянется, но неуверенно и ненадолго.

По данным Северо-Западного УГМС, самым тёплым станет День народного единства: воскресные +3 к понедельнику подрастут до +5, но уже во вторник потеряют как минимум три градуса. При этом петербуржцев ждет мокрый снег вперемешку с дождём и ветер местами до 11 метров в секунду.

Петербург сегодня на пути атмосферного фронта, сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Он обещает облака, небольшие осадки и 4 градуса выше нуля. Пока температура вдвое ниже.



