Старики-разбойники. Пассажиров рейса из Минска в Петербург заставил понервничать 80-летний шутник

Пассажирам рейса из Минска в Петербург пришлось понервничать, пока борт осматривали взрывотехники. Сообщение о бомбе оказалось ложным, а возраст шутника – весьма почтенным.

Как 2 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет Белоруссии, о возможном ЧП на борту сообщил 80-летний пассажир, который садился на рейс из Минска в Петербург.

На место происшествия выезжали саперно-пиротехническая и следственно-оперативная группы. Итогом стало уголовное дело о заведомо ложном сообщении об опасности. Поездку в Петербург пришлось отложить на неопределенный срок, поскольку пожилой шутник задержан, с ним работают следователи. Гражданство мужчины не уточняется.

Статья предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет.



