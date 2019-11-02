В Киришах школьницу заставляли делать интимные фотографии, угрожая расправой над родителями

Сотрудники полиции и Следственного комитета ищут злоумышленника, который заставил девочку в Киришском районе Ленобласти прислать ему свои фотографии без одежды.

Как 2 ноября пишет 47news, накануне вечером в киришскую полицию обратился отец потерпевшей, которой 11 лет. Он рассказал, что неизвестный злоумышленник общался с дочерью в соцсети. По словам отца, под угрозой расправы над близкими тот заставил дочь отправить свои фотографии в обнажённом виде.

Следственный комитет Ленобласти решает вопрос о возбуждении уголовного дела.



