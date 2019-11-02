В первый день ноябрьских праздников Кировский район остался без отопления и горячей воды

Жители Кировского района Петербурга остались без тепла и горячей воды из-за аварии на распределительной сети. О замерзающих в своих квартирах 2 ноября «Фонтанке» сообщил собственник квартиры в доме 33/1 по улице Козлова.

В ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» подтвердили начало работ на распредсети. Возможность перевода абонентов на резервную схему отопления и ГВС есть, но могут быть перебои.

Данных о сроках ремонта и количестве потребителей, которые остались без воды и тепла, пока нет. «Фонтанка» запросила у энергетиков более подробную информацию.



