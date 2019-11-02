«Боже, пропал дом». Рабочие с фантазией восстанавливают культурное наследие дома Агафонова

Издевательство над историческим наследием заподозрили петербуржцы в реставрации фасада здания на Петроградской стороне. Силами рабочих доходный дом Агафонова будто бы приобретает восточный колорит.

Как сообщили в Санкт-Петербургском отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры 2 ноября, на сомнительные успехи рабочих горожане пожаловались накануне. Присмотревшиеся к дому №59 по Каменноостровскому проспекту забеспокоились, что здание рискует пополнить список реставрационных неудач. По их впечатлению, к ремонту фасада строители подошли излишне вольно и декор восстанавливают на свой вкус.

«Что-то общее с рисунком ведь есть, скажите?» – призвали оценить старания рабочих. В комментариях подобный ремонт назвали бесконтрольным вандализмом и отметили, что у дома появляется восточный колорит.





Здание на углу Каменноостровского и Чапыгина построено в 1908–1909 годах. Архитектор Павел Мульханов проектировал его в стиле модерн. Перед революцией дом принадлежал князьям Оболенским. В 2001 году КГИОП включил его в список выявленных объектов культурного наследия как дом Агафонова.

Реставрацией фасада по заказу Фонда капитального ремонта Петербурга занимается подрядная организация ООО «Верона». Работы должны завершить к концу года. На данный момент, как уточнили «Фонтанке», они ещё не приняты и не оплачены. В фонде ознакомились с фотографиями преображающегося декора и сообщили, что проведут проверку и выдадут перечень замечаний подрядчику.

«Наши инженеры уже выехали на проверку», – предупредили в пресс-службе.