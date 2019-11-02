В Ленобласти за сутки четыре человека погибли при пожарах в частных домах

Люди продолжают гибнуть при пожарах в Ленинградской области. В первый день ноября жертвами пламени стали четверо жителей Тосненского, Гатчинского и Кировского районов. С учетом недавнего пожара в Васкелово, за три дня погибли девять человек.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ленобласти 2 ноября, накануне вечером загорелся дом на улице Центральной в садоводстве «Кюльвия», что неподалёку от посёлка Шапки Тосненского района. Площадь пожара составила 96 квадратных метров. Как уточняет 47news, по данным полиции, при разборе конструкций нашли два обгоревших тела. По предварительной информации, погибли проживавшие в доме супруги.

Также вечером 1 ноября тушили 80-метровый дом на улице Садовой в садоводстве «Заря». По информации полиции, после тушения был обнаружен погибший мужчина.

В тот же вечер на улице Победы в деревне Мыза-Ивановка Гатчинского района загорелся 130-метровый дом. Через несколько часов в руинах нашли обгоревшее тело мужчины. По предварительной информации, погибшему было 90 лет.





Причины пожаров устанавливаются.

Ранее, утром 30 октября, при пожаре в деревянном доме в Васкелово Всеволожского района Ленобласти погибли пять человек – трое детей, а также их дед и прабабушка.