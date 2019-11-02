Полиция ищет белоснежный «Порше Кайен», «провалившийся сквозь землю» в Выборгском районе

Белый «Порше Кайен» за 5 миллионов рублей растворился в Выборгском районе Петербурга вечером 1 ноября.

По данным «Фонтанки», в полицию обратилась неработающая 42-летняя женщина. Она рассказала, что в шесть вечера припарковала люксовый автомобиль у дома 14/1 на улице Ивана Фомина, после чего на полтора часа отлучилась по делам. Вернувшись, машину заявительница не застала.

Белый «Порше Кайен» 2016 года выпуска принадлежит фирме, занимающейся недвижимостью. Владельцы оценили ущерб в пять миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело.



