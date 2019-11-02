В Сургуте в лес выбросили 28 кошек разных пород. Животных оставили на морозе в клетках

Почти три десятка кошек разных пород выбросили в лесу под Сургутом. Животные были заперты в клетки, от гибели на морозе их спасла супружеская пара, которая случайно проезжала мимо.

Неизвестного, который решил таким образом расправиться с 28 кошками, ищет полиция. Об этом сообщили 2 ноября ТАСС в пресс-службе УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (ХМАО-Югра). По данным полиции, клетки нашли в лесу у обочины между Сургутом и Лянтором.

«На месте работала сотрудник УМВД по Сургутскому району, она активно помогала пристраивать этих животных на передержку. Материал зарегистрирован, начата проверка по данному факту», – добавили в пресс-службе.

Местные СМИ сообщают, что полиция уже получает сообщения о подозреваемом, который мог выбросить кошек. Информация проверяется. Виновнику грозит уголовное дело о жестоком обращении с животными.



