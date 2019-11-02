На Чернышевской поменяли пышки на яйца. Теперь ФСБ поможет хипстерам глотать по 400 булочек ежедневно

Продюсеры Ginza Project разочаровались в петербуржцах класса «45+», потреблявших их пышки напротив метро «Чернышевская». Пока пространство переориентировали под студентов, вспомнили, что место лежит на пересечении мощного силового трафика. Так что прибыли должен помочь редкий сегмент – «лейтенант+».

По информации «Фонтанки», несмотря на выходной, в 7:30 утра 2 ноября на углу Чернышевской и Фурштатской открылось «Яйцо и булочка» – новый проект Ginza Project. Таким образом, пышечная этой же бизнес-группы, что работала здесь последние несколько лет, приказала своим клиентам больше не беспокоиться.

Фото: «Фонтанка.ру»

«Фонтанка» выяснила, что внешний и меню-ребрендиг обязан посетителям «45+», на которых, собственно, и рассчитаны пышки по всему Петербургу средней ценой по 19 рублей за штуку. Их берут примерно 300-400 человек в день, что, увы, расстраивает ожидания инвесторов. К тому же сегодня моду на еду диктует поколение Z, то есть рожденные после цифровой революции. А для таких пышки – милый советский или туристический атавизм.





В новом заведении все меню основано на яйцах. Хипстеры же обожают все экологичное и органичное. Интерьер же оформлен предсказуемо инстаграмно. Коммерческий расчет, судя по всему, концептуально прост: если столько же посетителей, то есть – 300-400 человек, оставят минимум по 150 рублей вместо 19, то вложения окупятся. Кстати, это тоже супердешевый вариант.

Все же есть в этой затее и любопытный нюанс. Он основан на географии точки. Станция метро «Чернышевская» в каком-то смысле особая. В нее входят и выходят люди в погонах всех основных силовых ведомств региона.

Так, в сотнях метров, на Чайковского, расположено Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД, а рядом, на Захарьевской, – букет силовых ведомств. Это и Управление тыла полицейского главка, и Управление Федеральной службы исполнения наказаний. Наверное, не надо напоминать, что на Шпалерную и Литейный, 4, ежедневно едут несколько тысяч сотрудников Госбезопасности. Согласитесь, не у всех же жизнь удалась, большинство до сих пор перемещаются еще на метро.

Похоже, секрет режима работы заведения «Яйца и булочки» в этом. У всех силовиков утренние совещания начинаются около 9 утра.

По данным «Фонтанки», креативным продюсером проекта является Алена Мельникова. Она известна как управляющий партнер ресторанов «Репа» возле Мариинки, где любят собираться чиновники и арт-деятели, а также ресторана Bestie на Васильевском, сделанного по заказу лофт-квартала Doclands. Она же постоянно фонтанирует на фестивальном меню Gourmet Days.