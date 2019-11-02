Audi «впечатала» пешехода в стену на парковке у мэрии Москвы. Водитель заявил, что машина поехала сама

Автомобиль буквально впечатал пешехода в стену на парковке у здания мэрии Москвы. Водитель объяснил, что машина вышла из-под контроля.

Видеозапись ДТП у дома 13 по Тверской улице появилась в Сети. На кадрах видно, что по тротуару идут люди в тот момент, когда одна из припаркованных машин резко сдает назад и прижимает пешехода к стене.

«Водитель Audi не сразу отреагировал на аварию. Пострадавший около 15 секунд был прижат к стене транспортом. Только после этого автомобилист отъехал», – пишут столичные СМИ. После водитель объяснил, что машина якобы самопроизвольно поехала назад и остановить ее он не смог.

Пешехода доставили в реанимацию с тяжелыми травмами. ГИБДД пока официально не прокомментировала аварию. Выясняется, является ли машина служебной.



