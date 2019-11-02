«Проехали 20 метров за 20 минут». Петербуржцы по 2,5 часа томятся на границе с Финляндией

Первый день ноябрьских праздников многие петербуржцы и прочие жители Северо-Запада решили провести в пробках. Существенные заторы образовались на границе Ленобласти и Финляндии. Об этом свидетельствуют данные сайта nagranitse.ru от 2 ноября.

Путешествующие с огорчением подсчитывают своё время простоя. На пунктах в Светогорске, Брусничном и Торфяновке время ожидания порой превышает 2,5 часа. В очереди томятся водители и пассажиры сотен машин.

«Проехали 20 метров за 20 минут. Скорость 1 метр в минуту. До границы 900 метров», – констатирует Александр.

«Огромнейшая очередь, ПП не видно. Кто-то объезжает, но куда они потом?» – задаётся вопросом Диана.

Между тем пресс-служба Пограничной охраны Финляндии заранее предупреждала о возможных заторах и попросила подготовиться к этому заранее.



