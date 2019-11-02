Финляндия оплатит Украине разминирование Донбасса

Финляндия готова выделить финансирование на разминирование Донбасса. Об этом заявил министр иностранных дел республики Пекка Хаависто, передает 2 ноября «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-штаб Операции объединенных сил (ООС).

Делегация Финляндии накануне посетила Украину и побывала на первом участке разведения сил в станице Луганской.

В ходе встречи с главой МИД Украины Вадимом Пристайко Хаависто сообщил, что для Киева готовят дополнительную помощь. «Мы готовим дополнительный пакет на 600 тысяч евро для разминирования», — сказал он, подчеркнув, что Восточная Украина является самой загрязненной минами зоной конфликта в мире.

Ранее министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не намерен оплачивать восстановление неподконтрольных ему территорий Донбасса. Министр считает, что деньги на восстановление региона Украине должна выделить Россия. В МИД России такое заявление сочли неуместным и отметили, что украинский политик использовал слово «репарации», значения которого, возможно, не понимает.



