В Петербурге студент из Китая попал в больницу, хлебнув бытовой химии

Восемнадцатилетний студент из Поднебесной пережил в ночь на 2 ноября промывание желудка в НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе. На процедуру он отправился прямо из общежития Петербургского политехнического университета после того, как выпил бытовой химии.

По данным «Фонтанки», машина скорой забрала 18-летнего уроженца провинции Шандунь из кампуса на Хлопина после девяти вечера. Состояние студента было критическим.

После всех необходимых манипуляций его поместили в токсикологическую реанимацию.



