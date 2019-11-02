Лоукостер AirAsia ведёт переговоры о запуске регулярных маршрутов в Москву и Петербург

Крупнейший в Азии бюджетный авиаперевозчик AirAsia готовит открытие прямых рейсов из региона в Россию. В планах Москва и Петербург, сообщил 2 ноября председатель правления AirAsia Group Тони Фернандес.

«У нас есть планы по началу перелетов из Японии во Владивосток, – сказал он. - Кроме того, в настоящее время моя команда ведет переговоры о запуске регулярных маршрутов в Москву и Санкт-Петербург из Малайзии, а также Бангкока», – цитирует Фернандеса ТАСС.

Образованная в 1993 году компания AirAsia выполняет местные и международные перелеты более чем по 400 направлениям в 25 странах. Главным транзитным узлом авиаперевозчика является аэропорт Куала-Лумпура.



