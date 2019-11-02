Юные футболисты из Петербурга слегли с кишечной инфекцией в казанском отеле. Массовое отравление признали преступлением

В Казани возбуждено уголовное дело после массового отравления участников футбольного турнира. На недомогание пожаловались больше тридцати детей, приехавших из Петербурга, Москвы и Барнаула.

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора 2 ноября, накануне симптомы кишечной инфекции отправили к медикам детей, которые приехали в Казань на футбольный турнир и остановились в отеле «Кристалл». К врачам обратились шестнадцать человек, троих из них увезли в больницу.

По информации Следственного комитета, отравившихся больше. В ведомстве сообщают о 31 заболевшем и шести госпитализированных. По предварительным данным, дети в возрасте от шести до десяти лет почувствовали себя плохо после того, как поели в ресторане отеля. Услуги, как отмечается, предоставляет ООО «Фортепиано».

Случившееся квалифицировали как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК). В гостинице работают следователи, сотрудники Роспотребнадзора изучают пробы еды, проверяют персонал.





Как уточняют в ведомстве, на турнир из разных регионов приехали 111 человек. Их осмотрели медики, симптомов кишечной инфекции не нашли. ГТРК «Татарстан» пишет, что спортсмены из Москвы, Барнаула и Петербурга.

Накануне также стало известно, что оркестр Мариинского театра выступил на фестивале в московском концертном зале «Зарядье». Артистов кормили обедом из ланч-боксов. После еды музыкантам стало плохо, на место вызывали скорую. Читатели «Фонтанки» прислали фотографии с машинами СМП, которые стояли возле «Зарядья». 13 человек осмотрели медики, шестерых госпитализировали, в том числе ребёнка.