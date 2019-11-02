Школьники устроили поножовщину в Кудрово. Восьмиклассника увезли в больницу с ранением живота

Школьники устроили ссору с поножовщиной во Всеволожском районе Ленинградской области. Один из подростков госпитализирован в тяжелом состоянии.

Как сообщает 2 ноября 47news со ссылкой на правоохранительные органы, конфликт произошел накануне вечером в Кудрово у дома 4/3 по Венской улице. В полицию обратилась 16-летняя ученица девятого класса, которая рассказала, что 15-летний восьмиклассник ударил ножом своего сверстника, также ученика восьмого класса.

Пострадавшего школьника госпитализировали с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости в тяжелом состоянии. Через полчаса агрессора задержали у себя дома в Кудрово.

Ранее подростки в поле зрения полиции не попадали. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



