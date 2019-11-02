Водителя каршеринга после ДТП на Энгельса в Петербурге угомонили с помощью сотрудников Росгвардии

Мужчина за рулём автомобиля «Яндекс.Драйв» ночью 2 ноября влетел в ограждение рядом с пересечением проспектов Луначарского и Энгельса. При этом одна из торчащих арматурин пробила капот. Очевидцы утверждают, что если бы металл прошёл выше, то водителя не было бы в живых.

Свидетели также рассказывают в соцсетях, что пахнущий алкоголем нарушитель вылез из «Рено Каптюра» и попытался бежать, но прохожие его задержали. Позднее к неравнодушным подключились инспекторы ГИБДД и вневедомственная охрана.

Судя по опубликованным видео, виновник ДТП упирался и дерзил правоохранителям. Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе Росгвардии, на водителя и его пассажиров предварительно были оформлены протоколы за мелкое хулиганство.

Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сотрудниками ГИБДД у дома 130/1 на проспекте Энгельса после совершения наезда на металлические ограждения был задержан нетрезвый водитель автомобиля «Ниссан Кашкай», который был привлечен к административной ответственности. Указанный гражданин и двое пассажиров иномарки, также находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.



